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رقم الخبر: 278686 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 14:49 الاقسام: محليات  
تخت روانجي: على جميع الدول أن تتمرد على الحظر الأمريكي

تخت روانجي: على جميع الدول أن تتمرد على الحظر الأمريكي

دعا ممثل ايران الدائم في الامم المتحدة، الدول الاخرى الى التمرد على الحظر الامريكي ضد ايران ، في حال تجاهلت واشنطن المطالب الدولية في هذا المجال.

وفي تغريدة له على تويتر قال مجيد تخت روانجي ، أن مسؤولي معظم الدول يؤيدون وقف الارهاب الاقتصادي الامريكي عن ايران.
واضاف تخت روانجي ان الحكومات واعضاء البرلمانات حتى في امريكا ، ومسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية ـ الجميع يطالبون امريكا برفع الحظر عن ايران لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا بصورة افضل.
وكان الامين العام للأمم المتحدة أعلن دعمه الكامل لبيان المفوضية العليا لحقوق الانسان الذي دعت فيه الى رفع الحظر الاقتصادي عن جميع الدول لتمكينها من مواجهة تفشي فيروس كوفيد - 19.

 
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