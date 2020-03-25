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رقم الخبر: 278685 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 14:46 الاقسام: رياضة  
عضو المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية: سنتمکن من القضاء على كورونا من خلال البقاء في المنزل

عضو المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية: سنتمکن من القضاء على كورونا من خلال البقاء في المنزل

قال عضو المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية، یمکن القضاء علی فيروس كورونا من خلال البقاء في المنزل والتحلي بالصبر والتعاون.

واضاف مهدي فلاح اليوم الاربعاء اننا نتابع تدريبات المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية و برامجنا الغذائية  في الفضاء الالكتروني بسبب تفشي فيروس كورونا.
واكد عضو المنتخب الوطني الايراني انه في حال اهتمام الجميع بالتوصيات الصحية والتزامهم البيوت سنشهد القضاء على وباء كورونا في فترة زمنية قصيرة قائلا انه بقي مدة الاسبوعين في المنزل داعيا ابناء الشعب الايراني الى البقاء في المنازل والامتناع عن السفر.
واكدفي هذه الايام التي تشهد البلاد ارتفاع تفشي فيروس كورونا علينا جميعا تحمل المسؤولية في مكافحة هذه الفيروس كی تعود الاوضاع الی طبيعتها في اقرب وقت ممكن.
یذکر ان  العام الايراني الجديد بدأ في 20 مارس 2020. و لدی الايرانيين تقالید وطقوس خاصة يستقبلون بها العام الجديد ومن ضمنها إعادة ترتيب وتأثيث محل السكن، والاستغناء عن الأشياء البالية، وغسل السجاد والستائر أو استبدالها و عادة
تعج الاسواق بالناس في مثل هذه الايام لكن هذا العام و بسبب الظروف الخاصة التي تعود الی انتشار فیروس کورونا، باتت الاسواق والشوارع شبه خالیه التزاما بالتوصيات الصحية بشأن ضرورة البقاء في البيوت في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 
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