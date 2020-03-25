  • الأربعاء ٣٠ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 25, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278684 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: اقتصاد  
محافظ البنك المركزي: سيتم الإفراج عن بعض أرصدتنا المجمدة

محافظ البنك المركزي: سيتم الإفراج عن بعض أرصدتنا المجمدة

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي ، أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي قد تؤدي الى الافراج عن بعض ارصدتنا المجمدة في مصارف بعض الدول.

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، قال همتي ، ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى احتمال اطلاق هذه الارصدة .
واوضح همتي ان هذه الأموال ستستخدم لشراء السلع الاساسية في مواجهة كورونا كالادوية والتجهيزات الطبية وحاجات المواطنين الضرورية.
واشار محافظ البنك المركزي الى أن العام الايراني المنصرم ( انتهى 19 مارس) شهد تخصيص 15 مليار دولار لشراء الأدوية والسلع الاساسية ، مؤكدا أن تامين هذه السلع على راس اولويات الحكومة.
واعرب همتي عن أمله في ان يتعافى اقتصاد البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0621 sec