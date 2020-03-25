  • الأربعاء ٣٠ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 25, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278683 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 14:40 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع حجم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إيران إلى 885 ميغاواط

إرتفاع حجم إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إيران إلى 885 ميغاواط

بلغ حجم انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في ايران 885 ميغاواط بعد افتتاح مشاريع جديدة و اضافة 345 ميغاواط خلال الشهر الماضي.

وأدى تشغيل محطات الطاقة المتجددة إلى انخفاض خسائر شبكات الكهرباء بمقدار 459 مليون كيلوواط في الساعة، كما أدى إلى عدم انبعاث أكثر من 18 الف طن من الملوثات المحلية.
وهناك محطات قيد الإنشاء لانتاج 384 ميغاواط من الطاقة المتجددة وتشير الأرقام في هذا المجال إلى أن 44 بالمائة من محطات الطاقة المتجددة في البلاد تعمل بالطاقة الشمسية، و 34 بالمائة تعمل بطاقة الرياح  و 12 بالمائة بالطاقة المائية
الصغيرة  و 2 بالمائة تعمل بواسطة إعادة التدوير الحراري .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1564 sec