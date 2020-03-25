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رقم الخبر: 278681 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 12:40 الاقسام: عربيات  
إرتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في العراق

إرتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 27 حالة.

وأشار تقرير للوزارة الى "إرتفاع عدد الإصابات بالفيروس في العراق الى 316 حالة وبلغت حالات الشفاء 75 حالة أما الوفيات فارتفعت الى 27 حالة".
ولفت التقرير الى "تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 13 حالة ووفاة 4 خلال 24 ساعة الماضية في العراق".
فيما أعلنت دائرة صحة الرصافة ببغداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جانب الرصافة فقط، حيث بلغت مجموع حالات الوفيات والاصابات والشفاء بالفيروس في قاطع الرصافة 61 حالة بينها 46 حالة إصابة، و13 حالة الشفاء التام، و2 وفيات.
كما كشفت دائرة صحة كربلاء، عن تسجيلها 4 اصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة، الثلاثاء.
من جانبه طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ومقرر خلية الأزمة البرلمانية العراقية، جواد الموسوي، بإعادة أطباء الى الخدمة فورا جراء الوضع الأستثنائي الذي يمر به البلد ومواجهته فيروس كورونا.
وقال الموسوي في بيان له: "مع إزدياد الأزمة الصحية والانخفاض الخطير في عدد الكوادر الصحية والطبية نتيجة العدوى وضرورة تقسيمهم الى اكثر وجبتين او ثلاثة متناوبة نطالب السادة المسؤولين وفي مقدمتهم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ورئاسة الوزراء والجمهورية ومجلس النواب بالشروع فورا بانفاذ قانون 36 لعام 2016 وإعادة الاطباء المسرحين قسرا الى الخدمة فوراً".
كما طالب "بالاسراع في انجاز كافة مستلزمات التعاقد مع خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية للعام الماضي".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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