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رقم الخبر: 278680 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 12:38 الاقسام: محليات  
لافروف يؤكد ضرورة رفع الحظر الأميركي عن إيران في ظل أزمة كورونا
في اتصال هاتفي مع ظريف ...

لافروف يؤكد ضرورة رفع الحظر الأميركي عن إيران في ظل أزمة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، تنسيق الجهود لمكافحة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة رفع الحظر الأميركي عن إيران في ظل الوباء.

واوردت "روسيا اليوم" نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الروسية، بأن لافروف أجرى الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع ظريف، بحثا خلاله "القضايا المتعلقة بجائحة فيروس كورونا"، حيث تم "إعطاء تقييم عال لمستوى التعاون الثنائي في مواجهة هذا التحدي العالمي".
وأضافت الوزارة أن لافروف وظريف نسقا "الإجراءات والمبادرات ذات الصلة في إطار منصات المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".
وشدد لافروف، حسب البيان، على أن روسيا "تدعو بإصرار" الولايات المتحدة إلى "الرفع الفوري لعقوباتها غير الإنسانية التي تمنع حكومات الدول المستهدفة من مكافحة COVID-19 بشكل كامل".
وأضافت الوزارة: "أكد الجانب الروسي نيته مواصلة التطوير الشامل للعلاقات التجارية الاقتصادية الروسية الإيرانية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك الإسهام في زيادة تحتاجها جارتنا الحسنة بشدة لصادرات المنتجات الزراعية، في ظل الضغط الناجم عن العقوبات الأمريكية غير القانونية وأحادية الطرف".    
وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في تصريحه الثلاثاء بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر الثلاثاء 24 الفا و811 والمتوفين 1934 والمتعافين 8 الاف و913 شخصا.

 
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