وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أضاف جهانبور: لقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة استمرار ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) في طهران والكثير من محافظات البلاد؛ مصرحا ان حالات الوفاة اثر الإصابة لازالت مرتفعة في طهران وبعض المحافظات، الا أن نسبة الوفيات مقارنة بإجمالي الإصابات شهدت تضاؤلا في بعض المحافظات، فيما ظلت مرتفعة في محافظات أخرى بما فيها اصفهان وآذربايجان الغربية وخراسان الرضوية.

وعلى صعيد آخر، فيما أشار إلى مجيئ أطباء بلا حدود من فرنسا الى البلاد، صرح جهانبور، "ان إيران نرحب بشكل عام بمساعدة ودعم أي دولة في أزمة كورونا ما عدا أميركا والكيان الصهيوني وقد تسلمنا الكثير من المساعدات خلال الأيام الماضية بما في ذلك مستلزمات صحية وعلاجية مما يستدعي الشكر والتقدير للدول التي قدمت المساعدات، ولكن بالنسبة لمساعدة أطباء بلا حدود فرنسا، فنحن نثمن مساعدتهم، الا انهم كانوا يريدون المساعدة على إنشاء مستشفى بسعة 48 سريرا في اصفهان، ولكن في الظروف الراهنة التي يوجد لدينا أسرة فارغة في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، نحن لسنا بحاجة إلى ذلك، كما انه لم يتم أي تنسيق مسبق مع وزارة الصحة في هذا الصدد".

وتابع: لقد تم حاليا زيادة عدد أسرة المستشفيات في البلاد بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمة الضمان الإجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر الإيراني الى ما يزيد عن 10 آلاف سرير في المستشفيات، و10 آلاف سرير في مراكز النقاهة، حيث ان توفير 48 سريرا قد لا يحسب عددا كبيرا مقارنة باجمالي الطاقة الإستيعابية لمستشفيات البلاد.

وفي سياق آخر، حول معالجة المصابين بفيروس كوفيد-19 من الرعايا الأفغان، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي: ان الرعايا الأفغان المقيمين في البلاد وبصورة قانونية، يتمتعون بذات خدمات الرعاية الصحية الموفرة للمواطنين الإيرانيين، وكذلك بامكانهم الحصول على خدمات التأمين الصحي إذا ما كانوا تحت مظلة منظمة الضمان الإجتماعي الإيراني، لكن التواجد غير القانوني لرعايا أفغانستان أو أي دولة أخرى لتلقي العلاج في البلاد، أمر غير مقبول في هذه الظروف التي نمر في خضم أزمة فيها، ويتم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم.