وكان قائد الامن الداخلي في مدينة اسفراين العقيد جاويد مهري قد رقد في مستشفى "الامام الخميني (رض)" بالمدينة قبل عدة ايام بسبب مشاكل تنفسية حادة اثر اصابته بفيروس كورونا الى ان وافته المنية عصر اليوم الثلاثاء.

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في تصريحه اليوم الثلاثاء بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 24 الفا و811 والمتوفين 1934 والمتعافين 8 الاف و913 شخصا.