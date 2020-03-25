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رقم الخبر: 278678 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 12:32 الاقسام: محليات  
وفاة قائد في قوى الأمن الداخلي الايراني إثر إصابته بفيروس كورونا

وفاة قائد في قوى الأمن الداخلي الايراني إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي قائد قوى الامن الداخلي في مدينة اسفراين بمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران، اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان قائد الامن الداخلي في مدينة اسفراين العقيد جاويد مهري قد رقد في مستشفى "الامام الخميني (رض)" بالمدينة قبل عدة ايام بسبب مشاكل تنفسية حادة اثر اصابته بفيروس كورونا الى ان وافته المنية عصر اليوم الثلاثاء.
وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور في تصريحه اليوم الثلاثاء بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 24 الفا و811 والمتوفين 1934 والمتعافين 8 الاف و913 شخصا.

 
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