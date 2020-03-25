  • الأربعاء ٣٠ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 25, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278677 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 12:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إنتاج المواد المعقمة ازداد 8 اضعاف في البلاد

إنتاج المواد المعقمة ازداد 8 اضعاف في البلاد

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني عن ازدياد انتاج المواد الصحية والمعقمة في البلاد بمقدار 8 اضعاف خلال الشهر الاخير.

وخلال حضوره الثلاثاء اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تعافيه من الاصابة بهذا المرض، قال رحماني، ان انتاج المواد الصحية والمعقمة ازداد بمقدار 8 اضعاف وانتاج الكمامات ثلاثية الاسطح بمقدار 4 اضعاف اضافة الى استيراد اكثر من 19 مليون عدد من الكمامات والملابس الطبية ومقياس الحرارة، خلال الاشهر الاخير.
واشار الى ارتفاع انتاج المواد المطهرة من 50 الف لتر الى 400 الف لتر يوميا وازدياد انتاج الكمامات ثلاثية الاسطح والذي كان قبل تفشي فيروس كورونا 200 الف الى اكثر من 800 الف يوميا في الوقت الحاضر.
واوضح بان انتاج الكمامات من نوع "ان 95" المستخدم من قبل الكوادر الطبية لم يكن موجودا في البلاد سابقا الا ان انتاجه يبلغ الان اكثر من 31 الفا يوميا من قبل الشركات المعرفية ووزارة الدفاع.
وقال انه تم خلال الفترة الاخيرة استيراد بعض المعدات الصحية والتي شملت 15 مليونا و 300 الف عدد من الكمامات ثلاثية الاسطح و مليونين و 800 الف من الكمامات من نوع "ان 95" و480 الفا من الملابس الواقية المؤلفة من قطعة واحدة و10 الاف مقياس حرارة ليزري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1215 sec