واوردت "روسيا اليوم" نقلا عن "نوفوستي" ان زاخاروفا كتبت على صفحتها في "فيسبوك"، في تعليقها على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، إلى زعماء دول مجموعة العشرين رفع عقوبات تمنع إيصال الأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية إلى محتاجيها في ظروف الوباء: "إنها فكرة جيدة، وأود أن أضيف إليها شيئا، ألا وهو فرض عقوبات على من لم يرفع عقوباته".

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في 26 اذار/ مارس، ستركز على تنسيق جهود الدول الصناعية الكبرى لمواجهة وباء كورونا.