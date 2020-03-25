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رقم الخبر: 278673 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 12:19 الاقسام: محليات  
إفتتاح مستشفى بسعة 2000 سرير للجيش في طهران

إفتتاح مستشفى بسعة 2000 سرير للجيش في طهران

شارك القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي صباح اليوم الاربعاء مراسم افتتاح مستشفى الشهيد هجرتي للقوة البرية بسعة 2000 سرير .

وتم افتتاح مستشفى الشهيد هجرتي الذي يستوعب 2000 سرير  من قبل القوة البرية للجيش في المقر الدائمي لمعارض طهران الدولية ويعد المستشفي مركزا صحيا ونقاهة.
وحضر مراسم افتتاح المستشفى كل من رئيس هيئة الاركان ومساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البرية للجيش كيومرث حيدري ومساعد وزير الصحة ايرج حريرجي ورئيس الدائرة العقائدية والسياسية للجيش حجة الاسلام محمد حسني.
واعلن المتحدث باسم الجيش العقيد "شهروز ناصري" عن انجاز 50 بالمائة لعملية انشاء مستشفى ذات 2000 سرير للجيش خلال 24 ساعة ماضية ليتم افتتاحه اليوم .
وقال ان سرعة بناء هذا المستشفي وافتتاحه يجسد جهوزية الجيش للتصدى للتهديدات المحتملة.

 
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