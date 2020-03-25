ودعت الحملة الشعبية التي اطلقت علی نفسها اسم " 80 ساعة من اجل 80 مليون"، مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في الخزانة الامريكية "اوفك" الی رفع الحظر المفروض ضد الشعب الايراني.

واصدرت الحملة بيانا اعلن فيه ان 80 مليون شخص یرزحون تحت وطأة مخاطر جمة اذا لم يتم رفع الحظر الامريكي كون ايران باتت احدی بؤور الازمة العالمية جراء انتشار فيروس كورونا وانطلاقا من ذلك دعت كل من الصين وبريطانيا، الرئيس الامريكي دونالد ترامب الي الغاء العقوبات ضد ايران إلا انه في الوقت نفسه اقر عقوبات جديدة ضد ايران.

وجاء في البيان ان توقعات الخبراء تشير الي انه اذا لم يتم رفع العقوبات عن ايران فان مرض كورونا سيؤدي بوفاة 3.5 مليون ايراني علی الاقل في حين ان ايران لاتستطیع ضمان حاجاتها الضرورية ومنها الورق المستخدم في انتاج الكمامات لذلك يجب رفع الحظر عن الشعب الايراني.

ودعت الحملة المواطنين الامريكيين الی الاتصال بمكتب مراقبة الاصول الاجنبیة في الخزانة الامريكية ومناشدتها برفع الحظر المميت ضد الشعب الايراني .