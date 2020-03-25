أعلن مساعد القائد العام للجيش في الشؤون التنسيقية الايراني الادميرال حبيب الله سياري، إن قوات الجيش، في الوقت الذي تقوم بالإجراءات الواسعة والفعالة للحفاظ على قدراتها القتالية، فانها مستعدة لمواجهة أي تهديد.

واضاف الأدميرال حبيب الله سياري صباح الأربعاء في مراسم افتتاح دار نقاهة للجيش بسعة 2000 سرير: أن اجراءات مهمة اتخذت بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وإنشاء قاعدة للدفاع البيولوجي في مقر القوات المسلحة والجيش .

وصرح بان الجيش ضاعف من نشاطاته بعد إصدار القائد العام للقوات المسلحة سماحة اية الله الخامنئي، الأوامر لهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، بزيادة دعمها للنظام الصحي والعلاجي في البلاد وتوقع اجراء مناورة لمواجهة الهجوم البيولوجي المحتمل .

واشار الأدميرال سياري الى الاجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة لمواجهة كورونا، منها توفير الخدمات لـ32 مستشفي وجميع المراكز الصحية، وتوفير 1600 سرير، وإنشاء 200 مركز ثابت ومتحرك لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا، وايجاد 4575 سرير في مراكز النقاهة، ومراقبة السيارات وتعقيم المركبات عند مداخل 80 مدينة، وتطهير الشوارع والأماكن العامة، وتحويل مصانع الخياطة إلى ورش لانتاج الكمامات، وتحويل وحدات انتاج المنظفات إلى انتاج المطهرات، واستخدام معدات وحدات الحرب الحديثة وتغيير استخدام بعضها وتصنيع معدات جديدة.

واكد الأدميرال سياري على ان القوات البريةللجيش نجحت في إنجاز هذه المهمة بكل فخر وفي الوقت المناسب وباستخدام الإمكانات والقدرات المتاحة لديها.