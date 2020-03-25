واضاف حميدية اليوم الاربعاء: ان الحكومة تولي اهمية خاصة لىتسويق منتجات الخلايا الجذعية وتتابع الموضوع مع وزارة الصحة ومنظمة الغذاء والدواء في البلاد.

ولفت الى زيادة منتجات (الخلايا الجذعية) التي حازت على تصريح وزارة الصحة وايضا الشركات المعرفية الايرانية الناشطة في هذا المجال البالغ عددها 100 شركة لحد الان؛ واصفا ذلك بانه تطور ملحوظ في مجال تقنية الخلايا الجذعية داخل البلاد.

وفيما اشار الي نشاط 7 كليات ايرانية في مجال الخلايا الجذعية قال ان الافادة من السبل الحديثة في تقنية الخلايا الجذعية، تسهم في خفض التكاليف العلاجية وسهولة توفيرها للمرضى؛ الامر الذي يشكل احد الآفاق المستقبلية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وبين حميدية ان إيران حققت انجازات كبيرة في مجال الخلايا الجذعية والعلاج الترميمي وتأتي ضمن أفضل الدول في العالم في هذا المجال رغم الحظر المفروض عليها وتستخدم المعدات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الخلالا الجذعية.