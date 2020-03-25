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رقم الخبر: 278669 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 12:09 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تباشر بتنفيذ مشروع موسع لزيادة إستخدام منتجات الخلايا الجذعية

ايران تباشر بتنفيذ مشروع موسع لزيادة إستخدام منتجات الخلايا الجذعية

قال امين لجنة تنمية العلوم وتقنيات الخلايا الجذعية التابعة لرئاسة الجمهورية " امير علي حميدية" عن تطور ملحوظ في مجال الخلايا الجذعية والعلاج الترميمي في العام الماضي ( انتهى 20 اذا / مارس 2020) واضاف سيتم في العام الحالي تنفيذ مشروع موسع لزيادة استخدام منتجات الخلايا الجدعية والخدمات المقدمة بهذا المجال.

واضاف حميدية اليوم الاربعاء: ان الحكومة تولي اهمية خاصة لىتسويق منتجات الخلايا الجذعية وتتابع الموضوع مع وزارة الصحة ومنظمة الغذاء والدواء في البلاد.
ولفت الى زيادة منتجات (الخلايا الجذعية) التي حازت على تصريح وزارة الصحة وايضا الشركات المعرفية الايرانية الناشطة في هذا المجال البالغ عددها 100 شركة لحد الان؛ واصفا ذلك بانه تطور ملحوظ في مجال تقنية الخلايا الجذعية داخل البلاد.
وفيما اشار الي نشاط 7 كليات ايرانية في مجال الخلايا الجذعية قال ان الافادة من السبل الحديثة في تقنية الخلايا الجذعية، تسهم في خفض التكاليف العلاجية وسهولة توفيرها للمرضى؛ الامر الذي يشكل احد الآفاق المستقبلية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.
وبين حميدية  ان إيران حققت انجازات كبيرة في مجال الخلايا الجذعية والعلاج الترميمي وتأتي ضمن أفضل الدول في العالم في هذا المجال رغم الحظر المفروض عليها وتستخدم المعدات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الخلالا الجذعية.

 
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