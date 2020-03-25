أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن المستشفيات الايرانية لم تواجه حتى الان اي نقص في الأسرة ولا في الكادر الصحي، بل إن العديد من المدن والمحافظات لديها فائض في اقسام العناية المركزة .

وفي حديث له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تطرق روحاني الى اجراءات السلامة التي اتخذتها الحكومة مؤكدا استمرار اغلاق كل المشاغل والمحال غير الضرورية والاقتصار على اسوق المواد الغذائية والصيدليات وماله علاقة بالشؤون الحياتية للناس.

واضاف ان نحو مليونين ونصف المليون موظف لايذهبون حاليا الى أماكن عملهم ، كما صدرت التوصيات للدوائر الحكومية المهمة بالاكتفاء بثلث المواظفين وبشكل دوري على مدار ساعات العمل ، موضحا ان القطاع الصحي وحده هو الذي يعمل بكامل طاقته.

واكد رئيس الجمهورية ، أن المستشفيات الايرانية لم تواجه حتى الان اي نقص في الأسرة ولا في الكادر الصحي، بل إن العديد من المدن والمحافظات لديها فائض في اقسام العناية المركزة .