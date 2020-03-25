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رقم الخبر: 278668 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 12:07 الاقسام: محليات  
روحاني: لا نقص لدينا في أسرّة المستشفيات والكادر الصحي

روحاني: لا نقص لدينا في أسرّة المستشفيات والكادر الصحي

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، أن المستشفيات الايرانية لم تواجه حتى الان اي نقص في الأسرة ولا في الكادر الصحي، بل إن العديد من المدن والمحافظات لديها فائض في اقسام العناية المركزة .

وفي حديث له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تطرق روحاني الى اجراءات السلامة التي اتخذتها الحكومة مؤكدا استمرار اغلاق كل المشاغل والمحال غير الضرورية والاقتصار على اسوق المواد الغذائية والصيدليات وماله علاقة بالشؤون الحياتية للناس.
واضاف ان نحو مليونين ونصف المليون موظف لايذهبون حاليا الى أماكن عملهم ، كما صدرت التوصيات للدوائر الحكومية المهمة بالاكتفاء بثلث المواظفين وبشكل دوري على مدار ساعات العمل ، موضحا ان القطاع الصحي وحده هو الذي يعمل بكامل طاقته.

واكد رئيس الجمهورية ، أن المستشفيات الايرانية لم تواجه حتى الان اي نقص في الأسرة ولا في الكادر الصحي، بل إن العديد من المدن والمحافظات لديها فائض في اقسام العناية المركزة .

 
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