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رقم الخبر: 278667 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 21:28 الاقسام: رياضة  
رسمياً... تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا

رسمياً... تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا

قرر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة طوكيو للألعاب الأوليمبية المقرر انطلاقها في 24 تموز/يوليو، بحسب تلفزيون (NHK).

وأعلن، آبي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الأولمبية الدولية قبلت تأجيل أوليمبياد طوكيو لمدة عام.

وأوضح آبي في تصريحات للصحفيين، أن التأجيل جاء بناءً على مقترحه في مكالمة هاتفية مع رئيس اللجنة الدولية، توماس باخ، مشيراً إلى أن الأخير قبل الاقتراح.

وطالبت عدة اتحادات رياضية ولجان أولمبية وطنية في الأيام الأخيرة بتأجيل الدورة بسبب انتشار فيروس كورونا وعدم قدرة الرياضيين على الاستعداد بالشكل المناسب.

وتؤكد الحكومة اليابانية على ضرورة إقامة الدورة بصورة متكاملة أي في وجود جماهير، وذلك أمام احتمال إقامتها بدون جمهور في ظل انتشار فيروس كورونا.

 


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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