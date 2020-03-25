شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات.

في صعدة شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر.

وفي محافظة الجوف شن العدوان 7 غارات على مديرية خب والشعف.

أما في حجة فشن طيران العدوان غارة على مديرية حرض.

وكان شن طيران العدوان أمس الاثنين 5 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب، فيما استهدف بغارة محيط مدينة صعدة.

تجدر الإشارة إلى أن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال إن "أكثر من 257 ألف غارة إجمالي ما رصدته الجهات المختصة في القوات المسلحة حتى تاريخ 14 مارس آذار الجاري، وأن 6657 غارة شنها طيران العدو خلال العام الخامس من العدوان منها 1225 غارة خلال الثلاث أشهر الماضية".



