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رقم الخبر: 278665 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 21:21 الاقسام: اقتصاد  
قادة "G20" سيناقشون أزمة "كورونا" عبر الهاتف

قادة "G20" سيناقشون أزمة "كورونا" عبر الهاتف

قالت مصادر مطلعة إن قادة مجموعة العشرين سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف يوم الخميس لمناقشة تفشي فيروس كورونا، وسط انتقادات للمجموعة لتباطئها في التعامل مع الأزمة.

واتفق وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف أمس الاثنين على وضع "خطة عمل" للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي. ولم يتوفر سوى القليل من المعلومات في بيان أصدرته الأمانة السعودية لمجموعة العشرين في وقت لاحق.

وتواجه القمة تعقيدات بسبب خلاف بشأن سعر النفط بين السعودية وروسيا، العضوين بالمجموعة، وزيادة التوتر بين عضوين آخرين هما الصين والولايات المتحدة بسبب "منشأ الفيروس" الذي أصاب نحو 378 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 16500 على مستوى العالم، بحسب ما ذكرته "رويترز".

ورحبت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالخطوات المالية والنقدية التي اتخذتها بعض البلدان، لكنها قالت إن الأمر سيتطلب المزيد، خاصة في المجال المالي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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