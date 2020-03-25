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رقم الخبر: 278664 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 21:20 الاقسام: دوليات  
الرئيس الأفغاني: قطع أميركا لمساعداتها لن يؤثر على الوضع في أفغانستان
أفغانستان..

الرئيس الأفغاني: قطع أميركا لمساعداتها لن يؤثر على الوضع في أفغانستان

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن إعلان الولايات المتحدة خفض مساعداتها بقيمة مليار دولار إلى أفغانستان لن يؤثر سلبا على الاوضاع في البلاد، وقال إنه لا يقبل بأي عرض مخالف للدستور يقدمه منافسه عبد الله عبد الله، وإن لديه استراتيجية وبرامج لمواجهة الامور غير المتوقعة.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني:"حاليا استطيع ان اؤكد لكم ان قطع مساعدات الولايات المتحدة الامريكية لن يؤثر كثيرا على البنية الرئيسة لمؤسساتنا ، وسنعمل على ايجاد مصادر بديلة لنملأ هذا الفراغ".

كما صرح غني بأن لديه "استراتيجية وبرامج لمواجهة أحوال غير متوقعة"، وأن الحكومة الأفغانية" بحثت مسبقا أبعاد ميزانية البلاد"، مشيدا في الوقت نفسه بدور الولايات المتحدة في مساندة القوات المسلحة، وحكومة أفغانستان، تحديدا من أجل مواجهة فيروس كورونا.

 

 
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