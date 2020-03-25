قال القائم بأعمال محافظ إدلب، محمد فادي السعدون، إن الحكومة السورية تمارس ضبط النفس بالرغم من استمرار خروقات الإرهابيين في محافظة إدلب.

ونقلت "الوطن" السورية عن السعدون قوله "لا نقبل بأن تستمر خروقات الإرهابيين لـ"اتفاق موسكو" وتعطيلهم تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة على الطريق الدولية (M4)".

وأكد المسؤول السوري: سوريا لا تزال تمارس ضبط النفس إلى أقصى الأبعاد من أجل تطبيق الاتفاق لسد ذرائع تركيا بشكل كامل.

وأضاف: قد تكون تركيا تدعم الإرهاربيين لتعطيل الدوريات المشتركة مع روسيا على"M4" من أجل أن تكون الدوريات تركية فقط والطريق تحت إشرافها.

وكان مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا قد أعلن أمس الإثنين تسيير الدورية الروسية - التركية المشتركة الثانية، على طريق "إم-4" بين حلب واللاذقية بمنطقة إدلب.

وجاء في بيان مركز المصالحة: "في الثالث والعشرين من آذار/ مارس، بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، وطبقا للاتفاق الروسي - التركي، تم تسيير الدورية الروسية - التركية المشتركة الثانية على طريق "إم-4"، الذي يربط مدينين حلب واللاذقية".

وأشار البيان إلى تقليص مسار الدورية لضمان الأمن.

وأضاف البيان، أن الجانب التركي تعهد باتخاذ إجراءات في المستقبل القريب لتصفية الجماعات المتطرفة التي تعيق حركة الدوريات المشتركة على الطريق السريع "إم-4" في الممر الآمن".

وجرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في موسكو في 5 مارس/ آذار الجاري وتوصلا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا.