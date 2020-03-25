ان حسين امير عبداللهيان كتب في تغريدة له على صفحته في الفضاء الافتراضي: في ازمة انتشار فيروس كورونا العالمية، يجب على العالم ان يمارس الضغط على الحكام في السعودية لوقف الحرب و فك الحصار على اليمن . ان استمرار حظر الدواء والمساعدات الانسانية وارتكاب المجازر و شن الحروب يعد القاسم المشترك بين الحكام في امريكا والسعودية. ايران تدعم كافة ابناء اليمن.