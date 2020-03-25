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رقم الخبر: 278662 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 21:17 الاقسام: محليات  
امير عبداللهيان: حظر الدواء هو قاسم مشترك بين الحكام في امريكا والسعودية

امير عبداللهيان: حظر الدواء هو قاسم مشترك بين الحكام في امريكا والسعودية

اكد مستشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان حظر الدواء وشن الحروب وارتكاب المجازر يعد القاسم المشترك بين الحكام في السعودية وامريكا.

ان حسين امير عبداللهيان كتب  في تغريدة له على صفحته في الفضاء الافتراضي:  في ازمة انتشار فيروس كورونا العالمية، يجب على العالم  ان يمارس الضغط على الحكام في السعودية  لوقف الحرب و فك الحصار على اليمن . ان استمرار حظر الدواء والمساعدات الانسانية وارتكاب المجازر و شن الحروب يعد القاسم المشترك بين الحكام في امريكا والسعودية.  ايران تدعم كافة ابناء اليمن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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