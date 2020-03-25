استعرض المتحدث باسم الامانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي الإجراءات المتخذة في هذه الامانة لمواجهة فيروس كورونا وقال ان الاجهزة الحكومية والعسكرية بالبلاد تبذل كل ما بوسعها لمتابعة الاولويات المحددة لها ضمن مهامها في إطار خطة مرسومة لمكافحة كورونا.

وكتب المتحدث باسم الامانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي في مذكرة اليوم الثلاثاء انه فيما يتعلق بموضوع تفشي كورونا ، فإن الأولوية الأكثر أهمية في اجتماعات مارس-أبريل ، في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ، هي لدراسة آفاق العواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذا الحدث وسبل توظيف الطاقات الوطنية لتقليل آثارها السلبية.

وأضاف: "في الوقت الحالي ، تعمل مجموعة الاجهزة المدنية والعسكرية بكامل طاقاتها على متابعة الأولويات المحددة في مهمتها لمحاربة كورونا في إطار خطتها المرسومة وحققت إنجازات قيمة.

وأشار خسروي إلى أنه ونظرا الى الافاق المستقبلية بعد الأزمة وكيفية استخدام الموارد بحكمة لمنع حدوث أزمات مستقبلية هو جزء آخر من مهمة النظام التي تتم متابعتها بشكل متزامن .