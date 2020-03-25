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رقم الخبر: 278660 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 20:52 الاقسام: محليات  
الأمم المتحدة تطلب تخفيف الحظر على إيران ومنح أذونات سريعة للحصول على المعدات الطبية لمواجهة كورونا

الأمم المتحدة تطلب تخفيف الحظر على إيران ومنح أذونات سريعة للحصول على المعدات الطبية لمواجهة كورونا

طلبت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشال باشليه الثلاثاء تخفيف أو تعليق الحظر الدولي المفروضة على إيران ودول أخرى مثل فنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية خلال هذه المرحلة الحاسمة في مواجهة وباء كوفيد -19.

وقالت باشليه في بيان "من الضروري القيام باستثناءات عملية واسعة لأسباب إنسانية على صعيد هذه العقوبات ومنح أذونات سريعة ومرنة للحصول على التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية".

وأتى كلامها بعدما شارفت الإصابات بوباء كوفيد-19 في العالم على 400 ألف إصابة مع 17 ألف حالة وفاة تقريبا، وفق لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس مستندة إلى مصادر رسمية.

وأشارت باشليه خصوصا إلى حالة إيران التي تعتبر من أكثر الدول تضررا بالوباء مع نحو ألفي حالة وفاة.

وقالت إن تقارير من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان شددت مرات عدة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، على تأثير الحظر على إمكانية الحصول على أدوية ومعدات طبية في هذا البلد بما في ذلك أجهزة مساعدة على التنفس ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية.

وشدد مكتب باشليه على أن الوباء في إيران يمتد ليصيب أفغانستان المجاورة ما يمارس ضغوطا إضافية على نظامها الصحي الهش في الأساس.

وأشار البيان إلى أن الحظر قد يعيق الجهود الطبية في كوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا فضلا عن زيمبابوي، لمكافحة هذا الوباء.

وحذرت باشليه من أن غالبية هذه الدول تعاني من أنظمة صحية هشة أو ضعيفة.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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