شمخاني: لا أحد سوى الساسة الأميركيون يعتبر كورونا فرصة لمواصلة العداء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ان الساسة الأميركيين هم الوحيدون الذين يعتبرون كورونا فرصة لمواصلة العداء؛ فعلى سبيل المثال قد اعرب وزير التجارة الأمريكي عن سعادته لتفشي كورونا في الصين وآثاره الاقتصادية الإيجابية للولايات المتحدة أو اقتراح هجوم عسكري على إيران من قبل بومبيو الواهم.