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رقم الخبر: 278657 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 20:45 الاقسام: محليات  
شمخاني: لا أحد سوى الساسة الأميركيون يعتبر كورونا فرصة لمواصلة العداء

شمخاني: لا أحد سوى الساسة الأميركيون يعتبر كورونا فرصة لمواصلة العداء

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ان الساسة الأميركيين هم الوحيدون الذين يعتبرون كورونا فرصة لمواصلة العداء؛ فعلى سبيل المثال قد اعرب وزير التجارة الأمريكي عن سعادته لتفشي كورونا في الصين وآثاره الاقتصادية الإيجابية للولايات المتحدة أو اقتراح هجوم عسكري على إيران من قبل بومبيو الواهم.

وأضاف شمخاني في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر حسابه الخاص على تويتر، "بالمناسبة فيروس كورونا حصيلة أي عقل مريض ومجرم؟"

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 24 الفا و811 حالة والمتوفين 1934 ، فيما تعافى 8 الاف و913 شخصا.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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