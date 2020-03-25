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رقم الخبر: 278656 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 20:42 الاقسام: محليات  
روحاني: الحكومة مستعدة لسد الإحتياجات والنقائص المحتملة في طهران
في اجتماع له عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة؛

روحاني: الحكومة مستعدة لسد الإحتياجات والنقائص المحتملة في طهران

أعلن رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني عن مواصلة إغلاق جميع المراكز وتعليق الإجتماعات حتى 3 نيسان/أبريل؛ مؤكدا استعداد الحكومة لسد الإحتياجات واستدراك النقائص المحتملة في طهران.

وأفاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان حجة الإسلام حسن روحاني عقد إجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي خراسان الرضوية (شمال شرق) وطهران، تلى إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذي انعقد برئاسته صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقى الرئيس روحاني خلال الإجتماع آخر التقارير حول الوضع والإجراءات المتخذة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، وكذلك عملية علاج المصابين في هاتين المحافظتين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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