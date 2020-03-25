أعلن رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني عن مواصلة إغلاق جميع المراكز وتعليق الإجتماعات حتى 3 نيسان/أبريل؛ مؤكدا استعداد الحكومة لسد الإحتياجات واستدراك النقائص المحتملة في طهران.

في اجتماع له عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة؛

وأفاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ان حجة الإسلام حسن روحاني عقد إجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي خراسان الرضوية (شمال شرق) وطهران، تلى إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذي انعقد برئاسته صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقى الرئيس روحاني خلال الإجتماع آخر التقارير حول الوضع والإجراءات المتخذة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، وكذلك عملية علاج المصابين في هاتين المحافظتين.