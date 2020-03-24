بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" رسالة الى نظيره الكرواتي "كردان ياندروكوفيج" معزيا اياه بضحايا الزالزل الذي ضرب مدينة زاغرب في هذا البلد.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في برقيته: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة واصابة العديد من مواطني دولة كرواتيا الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب مدينة زاغرب.

وأعرب لاريجاني أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الشورى الإسلامي عن خالص العزاء والمواساة الى ياندروكوفيج ونواب البرلمان، والحكومة والشعب الكرواتي؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويلهم الأسر الثكلى جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقد ضرب يوم 22 مارس الجاري زلزال بقوة 5.3 ريختر مدينة زاغرب في كرواتيا مما اسفر عن وقوع ضحايا وجرحى.