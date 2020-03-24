  • الثلاثاء ٢٩ رجب ١٤٤١
  • الثلاثاء , مارس 24, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278654 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 15:00 الاقسام: محليات  
لاريجاني يعزي نظيره الكرواتي بضحايا الزلزال في هذا البلد

لاريجاني يعزي نظيره الكرواتي بضحايا الزلزال في هذا البلد

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" رسالة الى نظيره الكرواتي "كردان ياندروكوفيج" معزيا اياه بضحايا الزالزل الذي ضرب مدينة زاغرب في هذا البلد.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في برقيته: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة واصابة العديد من مواطني دولة كرواتيا الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب مدينة زاغرب.

وأعرب لاريجاني أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الشورى الإسلامي عن خالص العزاء والمواساة الى ياندروكوفيج ونواب البرلمان، والحكومة والشعب الكرواتي؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويلهم الأسر الثكلى جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقد ضرب يوم 22 مارس الجاري زلزال بقوة 5.3 ريختر مدينة زاغرب في كرواتيا مما اسفر عن وقوع ضحايا وجرحى.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5923 sec