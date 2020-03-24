اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 24 الفا و811 والمتوفين 1934 والمتعافين 8 الاف و913 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1762 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 24 الفا و و811 حالة لغاية الان.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 8 الاف و913 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 122 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1934 شخصا.