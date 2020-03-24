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رقم الخبر: 278653 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 14:59 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1934 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1934 شخصا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 24 الفا و811 والمتوفين 1934 والمتعافين 8 الاف و913 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1762 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 24 الفا و و811 حالة لغاية الان.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 8 الاف و913 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 122 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1934 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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