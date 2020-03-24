إدارة مهرجان كان السينمائي تعلن تأجيل المهرجان نظرا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا...

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي تأجيل المهرجان، نظرا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في الموقع الرسمي للمهرجان: "نظرا للحالة الصحية والتطورات التي تشهدها فرنسا والعالم، فلا يمكن إقامة مهرجان كان في الموعد المحدد من 12 لـ23 مايو المقبل".

هذا وكان القائمين على المهرجان قد أكدوا إقامته في موعده بين 12 حتى 23 مايو المقبل في وقت سابق إلى أن الظروف المحيطة وإنتشار فيروس كورونا كان أكبر من الواقع ليجبر الجميع على تغيير حساباتهم ومن ضمنهم معدي برنامج هذا الحدص السينمائي العالمي.

ولم تحدد إدارة المهرجان موعدا جديدا له، ولكن جاء في البيان أنهم يدرسون عددا من الاحتمالات منها بحث مواعيد جديدة في نهاية شهر يونيو المقبل.