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رقم الخبر: 278650 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 14:48 الاقسام: دوليات  
اختبار زوجة ترامب والكشف عن خضوع ترامب لتحليل الإصابة بفيروس كورونا

اختبار زوجة ترامب والكشف عن خضوع ترامب لتحليل الإصابة بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن نتائج تحاليل فيروس كورونا أكدت عدم إصابة زوجته، ميلانيا ترامب، بالفيروس.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال، ما إذا كانت ميلانيا ترامب قد خضعت لاختبار الكشف عن الفيروس: "نعم إنها على ما يرام. والنتيجة سلبية".

وخضع الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى للفحص في البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوع، في 13 مارس/آذار.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته قد خضعا للفحص أيضا، بعد أن تبينت إصابة موظف لدى بنس بمرض "كوفيد-19"، وكانت النتيجة سلبية.

كما خضعت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفحص فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وكانت النتيجة سلبية.

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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