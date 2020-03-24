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رقم الخبر: 278648 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 14:31 الاقسام: منوعات  
خوفا من كورونا .. فتاة تطهر نقودها بـ «المايكروويف» وتخسر مبلغا كبيرا

خوفا من كورونا .. فتاة تطهر نقودها بـ «المايكروويف» وتخسر مبلغا كبيرا

خسرت إحدى سكان مدينة شنغهاي الصينية، بعد أن حاولت حماية نفسها من فيروس كورونا بطريقة غريبة، أكثر من 3000 يوان (حوالي 430 دولارا) عبر وضع المبلغ في فرن “المايكروويف” لتطهيرها.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، جاءت امرأة تدعى يو إلى فرع البنك وطلبت تغيير الأوراق النقدية المتفحمة. وقالت المرأة الصينية إن الأموال يمكن أن تحتوي على فيروس كورونا وقررت تعقيمها بوضعها في المايكروويف.

وبما أن الأوراق النقدية كانت قد تعرضت لأضرار بليغة، فإنها تمكنت من الحصول على 1000 يوان فقط من الأموال المحروقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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