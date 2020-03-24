مع بداية ربيع الطبيعة تبدأ زهور اشجار الحمضيات ذات الروائح العبقة التي تذكرنا برائحة الياسمين أو السنط الأبيض بالتفتح في بساتين مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد غرب ايران.

والحمضيات شجيرات دائمة الخضرة أو الأشجار مع الأشواك على السيقان وأوراق الصفيحة الكثيفة المصنوعة من الجلد مع الغدد التي تحتوي على الزيوت الأساسية والزهور البيضاء أو الأنثوسيانين مع خمس بتلات وفاكهة كروية تشبه التوت، ممدودة بشكل واضح أو كروية الشكل.