وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الإثنين، إلى الدوحة حيث سيجري محادثات هي الأولى مع مسؤولي طالبان، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن والجماعة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بومبيو "سيلتقي مسؤولين في طالبان بينهم الملا برادار، كبير مفاوضيهم، لحضهم على مواصلة احترام الاتفاق الذي وقع الشهر الفائت".

وسيعقد الاجتماع في القاعدة الجوية قرب مطار الدوحة والتي حطت فيها طائرة بومبيو آتية من أفغانستان.

وفي وقت سابق الإثنين، قام بومبيو بزيارة مفاجئة لكابول للضغط على المسؤولين الأفغان بهدف تجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة موحدة تستطيع إجراء مفاوضات مع المتمردين.

ووقعت واشنطن في 29 شباط/ فبراير في الدوحة اتفاقا مع طالبان ينص على انسحاب تدريجي خلال 14 شهرا لكل القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان، شرط أن يفي المتمردون بالتزاماتهم الأمنية ويباشروا مفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة مع حكومة كابول.

لكن هذه المفاوضات تأخرت وكذلك تبادل السجناء بين كابول وطالبان الذي نص عليه الاتفاق فيما تتواصل أعمال العنف في أفغانستان.

وكان بومبيو حضر توقيع الاتفاق في الدوحة ولكن من دون أن يلتقي أو يصافح مفاوضي طالبان.