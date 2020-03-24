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رقم الخبر: 278642 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 13:34 الاقسام: محليات  
مسؤول صيني: الحظر الأمريكي سبب المآسي للشعب الإيراني

مسؤول صيني: الحظر الأمريكي سبب المآسي للشعب الإيراني

اشار السفير الصيني لدى الامم المتحدة "جانغ" جون في رسالة على تويتر ، الى ان الايرانيين يكافحون فيروس كورونا، وقال ان الحظر الامريكي زاد الامور سوءا على الايرانيين.

تأتي تصريحات هذا المسؤول الصيني في الوقت الذي رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات مماثلة، الحظر على الشعب الإيراني في مجال الأدوية، وقال، إن الحظر الأمريكي حد من قدرة إيران على مكافحة كورونا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية "جانغ شوانج" قد أشار في مؤتمره الصحفي اليومي في بكين، إلى العقوبات الأمريكية ضد الشعب الإيراني كعقوبات أحادية وغير إنسانية، وقال: إن الحكومة والشعب الإيراني يعملان على مكافحة انتشار فيروس كورونا، وان الحظر الامريكي يعيق وبشكل كبير مكافحة هذا الوباء ويؤثر سلبا على إرسال مساعدات الأمم المتحدة وغيرها من المساعدات الدولية لإيران.

وقال "إن الصين تريد من الولايات المتحدة ودول أخرى رفع العقوبات عن إيران في أقرب وقت ممكن، والامتناع عن التدخل في جهود إيران لردع كورونا والسيطرة عليه وتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد الإيراني وسبل العيش الأساسية للشعب.

واشار جانغ إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا لمكافحة انتشار كورونا في إيران، وهي على اتصال وثيق بطهران ، حيث زودت الصين إيران بالمواد اللازمة مثل اجهزة اختبار كورونا، و فريق من خبراء الصليب الأحمر ارسلتهم لمساعدة إيران، وسنستمر في تقديم أفضل مساعداتنا بناء على احتياجات إيران.

ودعا المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الصيني في الختام، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون مع إيران للسيطرة على تفشي كورونا وحماية الأمن العام العالمي والإقليمي بشكل مشترك.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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