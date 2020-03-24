أعلن مقر حمزة التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية أن مروحية تابعة للحرس الثوري تعرضت لحادث صباح اليوم الثلاثاء وان الطاقم و من كان في المروحية خرجوا جميعا سالمين .

واثر تعرض إحدى مروحيات الحرس الثوري لحادث اليوم، أعلنت العلاقات العامة لمقر حمزة سید الشهداء (ع)، "في هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء في شمال غرب البلاد، بفضل الله تعالى لم يصب اي من طاقم و ركاب المروحية والجميع بسلامة تامة".