تجري قوات من سلاح الجو الصهيوني وقوات أميركية مناورات وتدريبات للطيران الحربي، اليوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أن التمرين الدولي لسلاح الجو والجيش الأميركي، سيبدأ اليوم الثلاثاء، جنوب البلاد ، وسينتهي ظهر يوم الخميس المقبل.

وخلال التمرين ستلاحظ في تحركات ناشطة للطائرات الحربية من نوع F35، فيما سيقام التمرين في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض بين الجنود بسبب فيروس كورونا.

وتأتي هذه المناورة على الرغم من انتشار الفيروس بصفوف الجنود وفرض الحجر الصحي على الكثير منهم، حيث ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش إلى 23 إصابة بعد تشخيص حالات جديدة.

وكان المتحدث باسم الجيش الصهيوني أعلن عن تعليق مناورة مشتركة للجيش الصهيوني والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي مطلع مارس، كما ألغى رئيس الأركان، أفيف كوخافي، زيارته إلى واشنطن بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهدفت المناورة لتعزيز التعاون في الدفاعات الجوية المشتركة والتصدي للتهديدات الصاروخية، ويحاكي التمرين سيناريو وصول قوات أميركية إلى الكيان الصهيوني، والعمل إلى جانب منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مهمة الحماية من صواريخ وقذائف صاروخية.