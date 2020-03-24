قامت شركة معرفية ايرانية وبالاعتماد على كوادرها المحلية بتوطين محطات الشحن للسيارات الكهربائية وذلك في المجالين المنزلي والصناعي واستطاعت تأهيل هذه التكنولوجيا.

وقال الخبير التقني في شركة مبنا المعرفية " رضا طالعي " يمكن تقسيم محطات شحن السيارات الكهربائية الى البطيئة والعادية والسريعة ويمكن تصميها للبيوت والصناعية.

واضاف طالعي: بالنسبة إلى شحن بطارية السيارة الكهربائية فيعتمد زمن الشحن على قدرة السيارة ونوع التيار . فتحتاج سيارة كهربائية قدرتها 40 كيلوات نحو 11 ساعة لشحنها بالتيار المنزلي ذو الطور الواحد (16 أمبير و 7و3 كيلوواط) في حين أنها تشحن لمدة 4 ساعات عند توصيلها بتيار ثلاثي الأطوار (16 أمبير ، 11 كيلوواط).

واوضح ان السيارة الكهربائية ذات القدرة 12 كيلوواط ساعة تحتاج نحو ثلاثة ساعات لشحنها بالمنزل (بتيار أحادي الطور ) بينما يتم شحنها بتيار ثلاثي الأطوار خلال 1 ساعة .

وقال ان شركة مبنا المعرفية وبالاعتماد على كوادرها المحلية استطاعت توطين محطات الشحن للسيارات الكهربائية وذلك في مجالين المنزلي والصناعي وتأهيل هذه التكنولوجيا.

والسيارة الكهربائية هي السيارة التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحرك الاصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه. وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة على المكونات الأخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكربائي. وتختلف السيارة الكهربائية عن المركبة الكهربائية بأنها سيارات خاصة للأشخاص، أما العربة أو المركبة الكهربائية فهي للاستخدام الصناعي أو نقل الأشخاص في إطار النقل العام.

وتعتمد تصميمات السيارة الكهربائية على محرك يعمل بالكهرباء، ونظام تحكم كهربائي، وبطارية قوية يمكن إعادة شحنها مع المحافظة على خفض وزنها، وجعل سعرها في متناول المشتري. وتعتبر السيارة الكهربائية أنسب من سيارات محرك الاحتراق الداخلي من ناحية المحافظة على البيئة، حيث لا ينتج عنها مخلفات ضارة بالبيئة.