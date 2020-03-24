أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسميًا أعلن فيه تأجيل نهائيات مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، بالاضافة الى ان دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020 سيتم تأجيلها المحتمل حتى عام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

إصابة مدرب جالطة سراى

تعرض فاتح تريم المدير الفنى لنادى جالطة سراى التركى للإصابة بفيروس كورونا الخطير الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمى.

نشر المدير الفنى تغريدة له على الصفحة الرسمية له على موقع تويتر " وفقًا لنتائج الاختبار التي تم إجراؤها اليوم كانت نتيجة فيروس كورونا إيجابية، أنا في أيد أمينة في المستشفى لا تقلقوا على وشك التواصل في أقرب وقت ممكن".

انتهاء إنتر ميلان من الحجر الصحى

أنهى لاعبو فريق إنتر ميلان الإيطالي فترة الحجر الصحي، وأصبح بإمكانهم ترك منازلهم، حيث تظهر أعراض فيروس كورونا على أي لاعب في الفريق خلال الفترة الماضية.

عضو الأولمبية يؤكد تأجيل الأولمبياد

قال ديك باوند لكريستين برينان عضو اللجنة الأولمبية الدولية إن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020 سيتم تأجيلها المحتمل حتى عام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير

وقال باوند تصريحات نقلا عن موقع " بليتشر ريبورت": "بناء على المعلومات التي حصلت عليها اللجنة الأولمبية الدولية تقرر البت في التأجيل، ولم يتم تحديد المعلومات في المستقبل، لكن الألعاب لن تبدأ في 24 يوليو 2020 وهذا ما أعرفه كثيرًا".

تأجيل أبطال أوروبا لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسميًا أعلن فيه تأجيل نهائيات مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات لأجل غير مسمى.

قال "يويفا" في بيانه: "نتيجة لأزمة فيروس كورونا في أوروبا ، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم قرارًا رسميًا بتأجيل المباريات التالية ، التي كان من المقرر إجراؤها في مايو 2020.

إصابة رئيس ريال مدريد السابق

تعرض الإسبانى فيرناندو مارتين رئيس نادى ريال مدريد السابق للإصابة بفيروس كورونا الخطير الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمى.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن رئيس ريال مدريد دخل مرحلة الحجر الصحى بعد تأكد الفحوصات التى خضع لها عن إيجابية التحاليل.



