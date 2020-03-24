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رقم الخبر: 278629 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 11:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تنتج آلة "مجفف التجميد بالفراغ" بامكانيات اوسع من مثيلتها الاوروبية

ايران تنتج آلة "مجفف التجميد بالفراغ" بامكانيات اوسع من مثيلتها الاوروبية

تمكنت شركة معرفية ايرانية من انتاج "آلة مجفف التجميد بالفراغ" (FREEZE DRYER) للاستخدام في الصناعات الدوائية والكيمائية تمتاز بامكانيات اوسع من مثيلتها الاجنبية واقل سعرا منها .

وقال المدير التنفيذي لشركة "درسا به ساز" المعرفية "مجتبى وطن آرا" ان احدث انتاج قامت به الشركة هو "الة مجفف التجميد بالفراغ" (FREEZE DRYER) التي لها استخدامات في المجالات الدوائية والتقنية البيئية والنانو تكنولوجيا التي تحتاج لتجفيف المواد دون تعرضها للحرارة والحفاظ على تركيبتها فإن هذه الالة تقوم بتجميدها باستخدام الفراغ.

واشار الى مميزات الالة الاخرى وقال: ان تقديم خدمات ما بعد البيع ومنها تحديث برامجها وكذلك تصليح معداتها الميكانيكية والالكترونية وكذلك منافستها من حيث السعر مع نظيرتها الاوروبية كل ذلك يجعلها تلاقي اقبالا كبيرا من الشركات المنتجه للادوية والمواد الكيمياوية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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