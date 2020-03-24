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رقم الخبر: 278628 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 11:46 الاقسام: محليات  
سفير ايران في الصين: الحظر الاميركي عقبة كبرى في طريق مكافحة ايران لفيروس كورونا

سفير ايران في الصين: الحظر الاميركي عقبة كبرى في طريق مكافحة ايران لفيروس كورونا

اعتبر السفير الايراني في الصين محمد كشاورز زادة، الحظر الاميركي عقبة كبرى في طريق مكافحة ايران لفيروس كورونا.

وفي رسالة تقدير وجهها الى رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيونية الصيني "شن هاي شيونغ" ردا على رسالته في التعاطف والتضامن مع الحكومة والشعب الايراني حول تفشي فيروس كورونا، اشار السفير الايراني الى اجراءات طهران المناسبة في مكافحة هذا الفيروس وكتب، ان اجراءات الحظر الاميركية الاحادية واللاانسانية تعد عقبة كبرى في طريق جهود ايران لمواجهة هذا الفيروس.

واشار الى وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الصين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، لافتا الى دعم الحكومة والشعب الصيني في هذا الايام للحكومة والشعب الايراني ورسائل التعاطف والتضامن من قبل مختلف شرائح الشعب الصيني والتي من شانها تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين ودعم جهود ايران في سياق مكافحة هذا الفيروس رغم كل المصائب التي سببها.

واعلن استعداد السفارة الايرانية مرة اخرى للتعاون مع الصين خاصة مع وسائل الاعلام فيها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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