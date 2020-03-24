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رقم الخبر: 278624 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 11:35 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تقتل ثلاثة انتحاريين في نينوى

القوات العراقية تقتل ثلاثة انتحاريين في نينوى

تمكنت القوات الأمنية العراقية، مساء الاثنين، 23 مارس/آذار، من قتل مجموعة انتحاريين، في كمين محكم، في ناحية القيارة، جنوبي مركز نينوى، شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، قبل منتصف ليلة اليوم الأربعاء، بآن قوة من قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت من قتل "ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة"، في قرية صلبي جنوب غربي القيارة، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت الخلية، أن العملية جاءت "بواسطة إطلاق النار المباشر على الإرهابيين، بعد نصب كمين محكم لهم في القرية المذكورة".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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