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رقم الخبر: 278623 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 11:33 الاقسام: دوليات  
والد بوريس جونسون يريد الحصول على جنسية أخرى

والد بوريس جونسون يريد الحصول على جنسية أخرى

أفادت تقارير أن والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بمجرد انتهاء الإجراءات الخاصة بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

زعمت تقارير أن والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية بمجرد انتهاء الإجراءات الخاصة بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت"، كشفت شقيقة رئيس الوزراء البريطاني راشيل جونسون عن طلب الجنسية الذي تقدم به والدها ستانلي جونسون، الذي يبلغ من العمر 79 عاما.

وذكرت راشيل جونسون في كتاب بعنوان: "أزمتي السياسية في منتصف العمر" أن والدها في طريقه لأن يصبح مواطنا فرنسيا.

وأوضحت راشيل أن جدتها -والدة ستانلي- مولودة في فرساي بالضاحية الباريسية، حيث وصفت الأمر بالنبأ الطيب الذي سيؤهلها بدورها إلى الحصول على الجنسية الفرنسية.

يذكر أن ستانلي جونسون كان من أوائل المسؤولين البريطانيين الذين شغلوا منصب عضو في البرلمان الأوروبي، كما عمل في المفوضية الأوروبية في وقت لاحق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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