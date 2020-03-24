رحبت حركة "أنصار الله" اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار في العالم، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الثورية في "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، الاثنين: "‏نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ونحن مع إيقاف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

وأضاف أن ذلك يجب أن يتم "مع ترافق فك الحصار وإزالة الحظر عن الموانئ الجوية والبحرية وتسليم المرتبات حتى يتسنى للموظفين أخذ كامل التدابير للاحتراز من الفيروس".

وأشار الحوثي إلى أنه أجرى اتصالا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وبحث معه انتشار فيروس كورونا من بين المواضيع الأخرى.

وكان الأمين العان للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المسلحة حول العالم إلى وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة "العدو المشترك" المتمثل في فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في البلدان المدمرة جراء الحروب "في حالة انهيار".