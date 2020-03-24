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رقم الخبر: 278621 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 11:29 الاقسام: عربيات  
الدفاعات الجویة تتصدى لأهداف معادية في محيط حميميم
سوريا..

الدفاعات الجویة تتصدى لأهداف معادية في محيط حميميم

أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم تتصدى لأهداف معادية.

وقالت الوكالة في تغريدة لها على موقع فيسبوك، "إن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم بـجبلة".

وأفادت، أن الدفاعات الجوية المولية حماية قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية، دمرت ثلاث طائرات مسيرة أثناء تحليقها باتجاه القاعدة.

واستهدفت الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة "حميميم" العسكرية بعدة صواريخ أهدافا معادية في الجو، بعد محاولتها الاقتراب من محيط القاعدة من الجهة الشمالية.

والأهداف التي تم تدميرها بالكامل عبارة عن 3 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القاعدة قادمة من مناطق سيطرة مسلحي تنظيمي "الحزب الإسلامي التركستاني"، و"جماعة البلقان" بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأكدت سانا أن أضرارا طفيفة لحقت ببعض مزارع البرتقال في الأماكن التي سقطت فيها الطائرات المدمرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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