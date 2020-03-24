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رقم الخبر: 278619 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 11:13 الاقسام: اقتصاد  
مساعد وزير الصناعة الايراني: تنشيط 146 منجما صغيرا ومتوسطا في البلاد

مساعد وزير الصناعة الايراني: تنشيط 146 منجما صغيرا ومتوسطا في البلاد

اعلن رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة "ايميدرو" خداداد غريب بور عن تنشيط 146 منجما صغيرا ومتوسطا خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس).

وقال غريب بور في تصريح له الاثنين، انه وفي سياق تنمية الانتاج فقد تم خلال العام الماضي تنشيط 146 منجما صغيرا ومتوسطا في مختلف مناطق البلاد وسيتم خلال العام الجاري تنشيط عدد اكبر من هذه المناجم.

واكد رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة "ايميدرو" (منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية)، بان تسمية العام الجاري بعام "النهضة الانتاجية" من قبل قائد الثورة الاسلامية قد ضاعفت مسؤولية المنظمة واضاف، ان المناجم الصغيرة والمتوسطة وفي ضوء فرص العمل واتساع نطاقها الجغرافي في انحاء البلاد يمكنها اداء دور مهم جدا في ايجاد العمالة المستقرة في قطاع المناجم والتنمية المتوازنة.

واوضح بان مشروع احياء وتنشيط المناجم الصغيرة يعد احد مشاريع الاقتصاد المقاوم التي جرى تنفيذها خلال العام الماضي من قبل شركة اعداد وانتاج المواد المنجمية الايرانية بصفتها الساعد التنفيذي لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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