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رقم الخبر: 278616 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 11:03 الاقسام: محليات  
منظمة الصحة العالمية تسلم سابع شحنة من المساعدة الطبية الى ايران

منظمة الصحة العالمية تسلم سابع شحنة من المساعدة الطبية الى ايران

سلمت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، سابع شحنة من المساعدات الطبية الى ايران بهدف مكافحة فيروس كورنا.

وتشمل هذه الشحنة التي تم ارسالها مباشرة من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف السويسرية الى طهران، 2499 رزمة تحتوي كل منها 120 علبة من اقراص "لوبيناوير" و"ريتوناوير" التي يحتاج لها المرضى المصابون بـ"كوفيد 19" في ايران.

وكان رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهان بور قد اعلن امس الاثنين ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر الاثنين 23 الفا و49 شخصا والمتوفين الفا و 812 شخصا والمتعافين 8 الاف و 376 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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