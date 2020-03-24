جاء ذلك في تصريح للوزير غلامي الاثنين خلال اول اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس لوزراء العلوم الاعضاء في اللجنة الخاصة المعنية بفيروس "كوفيد -19" التابعة لمنظمة اليونسكو بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحه اشاد وزير العلوم الايراني بتعاون منظمة اليونسكو ومنظة الصحة العالمية، لافتا الى بعض الاجراءات المتخذة في سياق ادارة واحتواء فيروس كورونا ومنها؛ انتاج المستلزمات الصحية من ضمنها الكمامات والمواد المعقمة من قبل بعض واحات العلم والتكنولوجيا وتعطيل الجامعات والمراكز التعليمية في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس والتعويض عن ذلك باساليب حديثة للتعليم عبر الاجواء الافتراضية وعن بعد للتلامذة والطلبة الجامعيين وتكليف المؤسسات البحثية خاصة مراكز الابحاث الوطنية للهندسة الجينية والتكنولوجيا البيئية لتركيز البحث على فيروس "كوفيد -19".

واعتبر الامكانيات العلاجية والصحية والمجانية في ايران بانها مناسبة، لافتا الى قدرات الكوادر الطبية والصحية الايرانية في ادارة واحتواء التحدي المتمثل بفيروس كورونا.

واشار وزير العلوم الايراني الى الطاقات والامكانيات العلمية والبحثية المناسبة في البلاد، معلنا استعداد ايران لاشراك خبراتها ومنجزاتها العلمية والبحثية مع سائر دول العالم.



