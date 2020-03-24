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رقم الخبر: 278611 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 10:42 الاقسام: محليات  
وزيرا الخارجية الايراني والايطالي يأسفان لضحايا فيروس كورونا في البلدين

وزيرا الخارجية الايراني والايطالي يأسفان لضحايا فيروس كورونا في البلدين

اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الايطالي لويجي دي مايو، في اتصال هاتفي، عن الاسف لضحايا فيروس كورونا في البلدين، وعبّرا عن التعاطف مع الشعبين.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاثنين، اشار ظريف الى اصرار اميركا على استمرار حظرها الاحادي وغير القانوني واللاانساني ضد الشعب الايراني، مؤكدا ضرورة وقفه وعدم تنفيذه.

وكان رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهان بور قد اعلن امس الاثنين ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر الاثنين 23 الفا و49 شخصا والمتوفين الفا و 812 شخصا والمتعافين 8 الاف و 376 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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