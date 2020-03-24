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رقم الخبر: 278610 تاريخ النشر: آذار 24, 2020 الوقت: 10:40 الاقسام: محليات  
بوريل: ندعم طلب ايران للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

بوريل: ندعم طلب ايران للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

اكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل دعم دول الاتحاد لطلب ايران وفنزويلا للحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا.

وخلال مؤتمره الصحفي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة امس الاثنين اكد بوريل ضرورة استمرار المساعدات الدوائية لايران وفنزويلا وقال، انه سيتم خلال الاسابيع القادمة ارسال سلع ضرورية بقيمة 20 مليون يورو الى هذين البلدين.

واوضح بان ايران وفنزويلا تواجهان اوضاعا صعبة تعود في غالبيتها للحظر الاميركي المفروض عليهما.

ونبه بوريل إلى أن المساعدات الإنسانية وتجارة المواد الغذائية ليست مشمولة بالحظر الأمريكي المفروض على ايران، فـ"هناك خلط مقلق في هذا المجال".

واضاف، من المهم ان يشمل التبادل التجاري في مستوى التعاون الانساني المواد الغذائية والادوية، ولا بد من التاكيد على هذه النقطة لان الكثير من الافراد يتصورون بانه لو تعاونوا في هذا المجال فان الحظر الاميركي سيشملهم.

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تصورات الشركات الاوروبية في هذا الصدد بانها خاطئة وقال، انه عليها ان تدرك بانه لا يوجد منع في مجال التبادل التجاري الانساني.

واكد بوريل مرة اخرى ضرورة تعاون صندوق النقد الدولي بصورة متساوية مع ايران وفنزويلا كسائر الدول الاعضاء في الصندوق في الاستفادة من التسهيلات المالية السريعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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