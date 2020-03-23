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رقم الخبر: 278608 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 19:37 الاقسام: دوليات  
انتهاء المرحلة الأولى من العمل على تصنيع لقاح ضد كورونا في روسيا

انتهاء المرحلة الأولى من العمل على تصنيع لقاح ضد كورونا في روسيا

أعلنت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن عمل الوكالة على تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا مر مرحلته الأولى.

وفي تصريح صحفي، أشارت سكفورتسوفا اليوم الاثنين، إلى أن الحديث لا يدور حول لقاح مصنوع من الفيروس الحي، بل من بروتينات تملك "مراكز" تربطها بالفيروس.

وتابعت رئيسة الوكالة أنه قد تم تركيب 3 أنواع من هذه البروتينات وسيتم اختبارها على حيوان ابن عرس أولا، عبر نقل الفيروس إليه.

وأضافت أن الاختبارات ستنتهي في يوليو، وسيكون ممكنا بعد ذلك الانتقال إلى دراسات ضرورية لتسجيل اللقاح الجديد، وفي حال نجاح هذا العمل، ستملك روسيا، بعد 11 شهرا، لقاحا فعالا محلي الصنع، أو أنواعا عدة من هذا اللقاح.

وتابعت أن العمل على وضع الفحوص الضرورية للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا سينتهي بحلول 2 أبريل، وسيتم لاحقا تنظيم تصنيعها الإنتاجي بمعدل 50 ألف فحص شهريا على الأقل.

وأوضحت المسؤولة أن فحص المناعة، هو عبارة عن رقاقة سيتم وضعها قرب سرير المريض وسيكون ممكنا استخدامها عدة مرات لدراسة حالة المصاب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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