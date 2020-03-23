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رقم الخبر: 278607 تاريخ النشر: آذار 23, 2020 الوقت: 19:35 الاقسام: عربيات  
بدء حظر التجوال في مدينة القامشلي السورية

بدء حظر التجوال في مدينة القامشلي السورية

شرعت ماتسمى ب"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" في فرض حظر التجوال في مدينة القامشلي وجميع مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" تحسبا لوباء كورونا.

وأبدى العديد من سكان مدينة القامشلي قلقهم من تفشي فيروس كورونا، وإمكانية وصوله وانتشاره في المدينة، خصوصا في ظل ضعف الإمكانات الطبية، والبنية التحتية الصحية في المدينة.

وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، قد أعلن أمس الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في أراضي سوريا.

من جهتها، اتخذت السلطات في دمشق حزمة إجراءات وقائية عاجلة وسط خطر وصول الفيروس إلى سوريا، بما في ذلك فرض قيود على التنقلات وتعليق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية وتقليص الحركة التجارية غير الضرورية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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